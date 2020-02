Dood van presentatrice zwengelt discussie over werking van tabloids opnieuw aan: “Het is genoeg”

De zelfdoding van de populaire Britse presentatrice Caroline Flack (40) doet opnieuw vragen rijzen over hoe ver tabloids mogen gaan. Het tv-gezicht stapte zaterdag uit het leven. Haar vader vond haar levenloze lichaam in haar appartement in Londen. Politici roepen op om een wet-Caroline te lanceren, om sensationele berichtgeving te beteugelen.