Maleisië op nummer 1 in Azië voor vervuiling met plastic afval

De inwoners van Maleisië zijn de grootste vervuilers als het gaat over het achterlaten van plastic afval in de leefomgeving, en dat in een deel van de wereld dat sowieso al goed is voor de helft van alle gedumpte plastic afval in de oceanen. Dat blijkt uit een rapport van het Wereldnatuurfonds WWF.

Elke Maleisiër verbruikt gemiddeld 16,78 kilo plastic verpakking per jaar. Op twee volgen de inwoners van Thailand met 15.52 kg per persoon per jaar. De massa neemt nog elke jaar toe door de snelle economische groei, stelt WWF in het rapport.

In januari had de minister van Energie en Milieu Yeo Bee Yin al gezegd dat het land “niet de vuilnisbak van de wereld wil worden”. Landen als Indonesië en de Filipijnen hebben al laten weten dat ze niet langer overstelpt willen worden door niet-recycleerbaar plastic vanuit Europa (EU), Noord-Amerika en Oost-Azië. De EU exporteerde circa 150.000 ton plastic afval per maand in 2019. Dat heeft het Europees Milieu Agentschap zelf bekendgemaakt. In de EU produceert elke inwoner rond de 30 kilo plastic per jaar, zo blijkt uit de data van 2018 van het Europese statistiekagentschap Eurostat.

Afvalverwerking in Azië staat nog niet op peil, zoals in de EU. In de EU wordt 40 procent van het plastic afval gerecycleerd. In landen als Maleisië en de Filipijnen wordt slechts 15 pct van het plastic afval gerecycleerd. “In landen met en laag inkomen wordt 93 pct van het afval gedumpt in het milieu, terwijl dat in geïndustrialiseerde landen slechts 4 pct bedraagt”, aldus nog natuur- en milieubeschermingsorganisatie WWF.