Jongere verantwoordelijke voor dood Priscilla Sergeant nu ook verdacht van diefstal 96.000 euro

A., een van de minderjarigen die betrokken was bij de dood van de 14-jarige Priscilla Sergeant in 2012, riskeert opnieuw een gevangenisstraf op te lopen. Het parket Halle-Vilvoorde heeft maandag 12 maanden cel gevorderd tegen de intussen 24-jarige man omdat die 96.000 euro zou gestolen hebben bij een zwakbegaafde man.

Het slachtoffer van de diefstal was een 35-jarige mentaal en fysiek gehandicapte man die in A.’s buurt woonde en die met A. bevriend was geraakt. In juni 2018 hoorde A. van de man dat hij van zijn grootmoeder een schenking van 96.000 euro had ontvangen, geld dat de man onder zijn bed had verstopt. Enkele dagen later bleek die som verdwenen en volgens het parket Halle-Vilvoorde is A. daarvoor verantwoordelijk. Samen met een vooralsnog ongeïdentificeerde kompaan zou hij het schuifraam van de woning van het slachtoffer geforceerd hebben.

“Op de buitenkant van het schuifraam zat een vingerafdruk die van A. afkomstig was”, zei de procureur. “De woning werd niet doorzocht, wat erop wijst dat de daders wisten waar ze moesten zoeken. En kort na de feiten begon A., die geen inkomen heeft, plots grote sommen geld uit te geven. Hij kocht onder meer een wagen van 7.000 euro en gaf 2.000 euro aan zijn zus.”

Het parket vorderde maandag een gevangenisstraf van 12 maanden tegen A., die zelf niet kwam opdagen op zijn proces. Het vonnis valt op 11 maart. A., die in juli van de jeugdkamer van het hof van beroep nog een berisping kreeg opgelegd voor zijn rol bij de dood van Priscilla Sergeant, liep al vijf eerdere correctionele veroordelingen op, waarvan vier voor geweldfeiten.