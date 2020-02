Koppel ontvangt 40 verkeerd verzonden pakketjes per dag: “We zijn bang”

Andreas en Dagmar Rosemarie Kroh zitten met hun handen in het haar: iedere dag krijgen ze 25 tot 40 pakketjes die ze niet besteld hebben. Het echtpaar wordt inmiddels bedreigd door de eigenaren.

Het begon allemaal eind december. Klanten van Ebay die niet tevreden waren met hun bestelling, stuurden de pakketjes retour. Maar in plaats van dat die bij de verkoper in China terechtkwamen, kwamen ze bij het echtpaar Kroh in het Duitse Emmerich am Rhein terecht.

De pakketten bevatten onder meer schoenen, koptelefoons en ondergoed. Andreas en Dagmar begonnen op een gegeven moment de pakketjes te weigeren, maar toen brak de hel los. Boze klanten hingen bij Andreas aan de lijn, omdat ze hun retourzendingen weer terug hadden gekregen. “We zijn bang omdat ze ons bellen en ons bedreigen”, zo vertelt hij aan RTL Duitsland.

Volgens Andreas en Dagmar zijn er twee verkopers op Ebay die zijn adres gebruiken voor retourzendingen. “Het is heel vervelend en niemand helpt ons. We durven niet meer op vakantie te gaan, omdat we bang zijn dat er dan straks een berg pakketten voor onze deur staat.”

Ebay laat weten dat het om een foutje gaat en dat het adres van de Krohs per ongeluk was ingevoerd. Of het probleem nu daadwerkelijk is opgelost, is onduidelijk.

