Axel Witsel rekent op Gelbe Wand om te stunten tegen PSG

Axel Witsel vergezelde maandagnamiddag zijn coach Lucien Favre op de persbabbel, één dag voor de heenwedstrijd van Borussia Dortmund in de 1/8ste finales van de Champions League thuis tegen Paris Saint-Germain. De Rode Duivel gaf aan te hopen op de steun van het enthousiaste publiek van de Borussen. Hij verwachtte verder ook sterspeler Neymar aan de aftrap bij de Parijzenaars.

“De Champions League is een speciale competitie”, begon Witsel. “Voor ons en voor de fans. Het feit dat ons stadion weer uitverkocht is, is voor mij geen detail. Onze fans zorgen voor een zotte sfeer. Dat helpt ons soms in moeilijke wedstrijden. Het pusht ons vooruit. Ik ben er zeker van dat er morgen opnieuw zo’n sfeer zal zijn in het stadion en dat we daar ons voordeel zullen uithalen.”

Foto: Bernd Thissen/dpa

Witsel en co zetten afgelopen vrijdag, na twee nederlagen op rij, de puntjes op de i tegen Frankfurt (4-0 winst). “Dat kwam omdat we agressiever voor de dag kwamen”, legde Witsel uit. “Bij balverlies gingen we onmiddellijk druk zetten. Zo moeten we het morgen ook doen. We mogen PSG niet te veel ruimte geven en tegelijkertijd goed verdedigen. PSG heeft veel topspelers. Ik ben er ook zeker van dat Neymar zal spelen morgen. Ik heb mooie herinneringen aan mijn laatste duel met Neymar, op het WK met de Rode Duivels tegen Brazilië. Toen wonnen we. Maar ook naast hem is er kwaliteit te over met spelers als Mbappé en Di Maria.”

“Verder focussen we op ons eigen spel”, besloot de middenvelder. “Er zit veel kwaliteit in ons team en we spelen thuis. Ons 0-0 gelijkspel op de openingsspeeldag van de groepsfase tegen Barcelona was een mooi voorbeeld van hoe het moet. Zo willen we morgen ook spelen, maar dan ook scoren.”