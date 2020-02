Ajax-cultheld en ex-coach Barry Hulshoff overleden

Gewezen Ajax-speler Barry Hulshoff is na een korte ziekte op 73-jarige leeftijd gestorven. Hulshoff maakte deel uit van het grote Ajax dat tussen 1971 en 1973 drie keer op rij de Europabeker voor landskampioenen won. Door zijn lange haren en baard was de voorstopper een cultheld. Hij speelde in totaal 12 jaar bij Ajax maar in tegenstelling tot zijn ploegmaats Cruijff, Neeskens, Krol, Suurbier, Rep, enz… voetbalde hij geen internationale carrière bij elkaar. Hij verzamelde ook maar veertien interlands bij Oranje.

Toch was Hulshoff een populair figuur. Als één van de eerste voetballers ooit trad hij op in een tv-commercial. Samen met zijn hond maakte hij reclame voor hondenvoer Chappie. In de jaren ’70 was het nog uitzonderlijk dat voetballers voor reclamedoeleinden werden ingeschakeld. Na zijn actieve carrière, die bij MVV eindigde, was hij een jaar coach van Ajax samen met Spitz Kohn en Bobby Haarms.

Ondanks zijn woeste uiterlijk was Hulshoff een heel aimabel man. België leerde hem kennen als trainer van Lierse (1989-91), Westerlo (1993-95), Beerschot (1997), STVV (1997-98), Aalst (1998-2000) en KV Mechelen (2001-02). Na zijn laatste avontuur in Mechelen keerde hij terug naar zijn oude liefde Ajax. De Amsterdamse club maakte hem technisch directeur bij Ajax America in de Verenigde Staten. Op 14 december 2010 werd hij onder impuls van Johan Cruijff gekozen in de ledenraad van Ajax. De jongste jaren veranderde hij helemaal van koers. Hulshoff werd in 2016 zaakwaarnemer van Matthijs de Ligt en vervulde die rol sinds 2018 samen met de Nederlands/Italiaanse makelaar Mino Raiola.