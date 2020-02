Donkere wolken boven Sporting Lokeren: “Facturen van leveranciers al maanden niet betaald”

Lokeren - Er pakten zich maandag letterlijk en figuurlijk donkere wolken samen boven het Daknamstadion in Lokeren. Het personeel kreeg maandagochtend van voorzitter Louis De Vries te horen dat de kans erin zit dat de club vrijdag de boeken neerlegt. De club zoekt op lange termijn vier miljoen euro, op korte termijn (lees: deze week) twee miljoen.

LEES OOK. Sporting Lokeren ontkent “met klem” dat een faillissement nakende is: coronavirus zorgt voor vertraging in zoektocht naar geld

“Tot en met januari zijn alle mensen, spelers en ander personeel die hier op de loonlijst staan, correct betaald. Maar voor februari is er blijkbaar geen geld meer”, vertelt een anoniem personeelslid tegen onze krant. Voor de leveranciers van de club liggen de zaken anders. De voorbije vier maanden werd naar verluidt geen enkele factuur meer betaald. Ook zijn er spelers die al maanden wachten op hun tekengeld...

Maandagavond werden de sponsorbusjes alvast opgehaald. Een teken aan de wand? De club ontkent dat het iets te maken heeft met de financiële situatie en dat de bussen werden aangeslagen. Maar wordt ongetwijfeld vervolgd.

De eerst echte tekenen van de teloorgang. De busjes worden opgehaald. #transparantie En ondertussen staat er een cordon politie klaar. Louis De Vries, hoe zit het man? @sporza @tomboudeweel @rvangucht @JensVDVoorden @KSCLokeren pic.twitter.com/Esb5euTNjh — Yves Boussen (@YvesBoussen) February 17, 2020

Chinese investeerders?

Nochtans raakte een tijd geleden bekend dat Sporting Lokeren in zee zou gaan met Chinese investeerders. “Het beloofde geld uit China is hier nog niet. Dat heeft alles te maken met het Coronavirus”, duidde de voorzitter, die het faillissement voorlopig ontkent. “De Chinese firma is immers voor een deel in handen van de overheid. Alles ligt daar nu plat en de hoogste ambtenaar die mee de documenten moet tekenen om de gelden vrij te maken, is uiteraard ook niet beschikbaar.”

De Vries sprak tegen zijn personeelsleden de hoop uit om tegen vrijdag toch nog (Belgisch) geld te vinden. Daarmee wil hij de periode te overbruggen tot de Chinese centen eindelijk in Lokeren zouden aankomen. Het personeel reageerde gelaten op de woorden van De Vries. Maar uiteindelijk ging iedereen weer aan de slag en ook de spelers en trainers, die eveneens aanwezig waren, gingen weer over tot de orde van de dag.

De club zoekt op lange termijn vier miljoen euro, op korte ter mijn (lees: deze week) twee miljoen. Daarover werd afgelopen weekend al samengezeten met de groep rond Willy Carpentier.

Gemengde gevoelens bij de fans

Bij de supporters heersten er gemengde gevoelens. “We hadden deze week een afspraak met het bestuur om over de toestand te praten. Maar dat gesprek zal gezien de precaire situatie niet doorgaan”, aldus Dirk Bossers, woordvoerder van het supporterscollectief #WijZijnLokeren. “Maar nu hebben we tenminste ook duidelijkheid. In de politiek is een week een eeuwigheid, dus laat die eeuwigheid verhelderend werken voor de mensen die de volgende dagen over het lot van Sporting Lokeren gaan beslissen.”

“Wij als supporters kunnen enkel aangeven dat we de nodige inspanningen voor willen leveren en eventuele overnemers ten volle zullen steunen. We hopen dat de gesprekken de volgende dagen in alle discretie kunnen verlopen. Wij blijven hopen dat onze club zich lokaal mag blijven verankeren op een deftig niveau en met de nodige aandacht voor de tientallen talentvolle jongeren in deze club.”