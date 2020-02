Nu ook AA Gent akkoord met tv-rechten, nog wachten op Antwerp

AA Gent heeft zich nu ook akkoord verklaard met het contract dat de Pro League afsloot met Eleven Sports met betrekking tot de tv-rechten. Antwerp nog niet.

“De op vandaag gevoerde besprekingen waren positief en verhelderend”, aldus AA Gent. “Bovendien heeft de voorzitter van de Pro League zich geëngageerd om het proces verder kort op te volgen en beschikbaar te blijven voor eventuele vragen van de clubs. Maar om elk misverstand in de perceptie uit te sluiten wenst KAA Gent te beklemtonen dat zij zich bij het collectief aansluit hoofdzakelijk vanuit de overtuiging dat onderlinge solidariteit nodig en noodzakelijk is. KAA Gent bevestigt dat deze beslissing tot participatie aan de solidariteit deel uitmaakt van het DNA van de club.” Antwerp is nog het enige team dat nog geen akkoord heeft gesloten.