Meer dan één op de tien bedrijven stemt elektronisch bij sociale verkiezingen

Minstens 15% van de werkgevers zet voor de komende sociale verkiezingen in op elektronisch stemmen. Dat blijkt uit een rondvraag van hr-dienstenbedrijf Acerta. Vier jaar geleden was dat nog in amper 1 procent van de bedrijven.

Tussen 11 en 24 februari moeten bedrijven onder meer aangeven of ze een akkoord bereikt hebben met de bestaande werknemersafvaardiging in hun onderneming omtrent e-voting. Uit de data van Acerta blijkt nu dat 15% van de werkgevers voor deze editie inzet op elektronisch stemmen. Dat is heel wat meer dan de nog niet eens 1% van 2016.

Marlies Santermans, Acerta Projectleider sociale verkiezingen zegt dat de procedure nu niet meer te vergelijken is met wat elektronisch stemmen vier jaar geleden inhield. “In 2016 had je, net als voor de gemeenteraads- of parlementsverkiezingen, in het stembureau papier of een scherm. Iedereen die zijn stem wilde uitbrengen bij de sociale verkiezingen moest zich dus nog steeds naar het stemlokaal begeven. Dit jaar, in 2020, is elektronisch stemmen niet meer gebonden aan enig stembureau, je kunt van om het even waar je stem uitbrengen, de enige voorwaarde is dat je dit doet via een beveiligd netwerk van je werkgever.”

Natuurlijk heeft e-voting een prijskaartje. Dat zou een reden kunnen zijn om er niet voor te kiezen. Maar het biedt ook veel voordelen: je kan je stem uitbrengen van achter je computer. En wie aan thuiswerk doet, kan gewoon van thuis stemmen. En ook het tellen van de stemmen verloopt veel eenvoudiger en vlotter.

“We zien vooral grotere ondernemingen vanaf plus 200 medewerkers de keuze maken voor e-voting. Voor hen zijn de kosten voor een klassieke organisatie van de verkiezingsdag immers hoger dan voor kleinere ondernemingen. Kleinere bedrijven die actief zijn in de sector van de technologie laten zich uiteraard ook niet kennen en opteren eveneens voor elektronisch stemmen”, benadrukt Marlies Santermans:

Bedrijven kunnen de datum van de verkiezingen vrij bepalen. Maar dinsdag 12 en donderdag 14 mei zijn de populairste dagen, zo blijkt uit data die werd ingezameld bij bedrijven waarvoor Acerta ondersteuning biedt bij de sociale verkiezingen. Het betreft meer dan 500 werkgevers en meer dan 1000 technische bedrijfseenheden.