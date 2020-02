Bart De Wever (N-VA) : “Taal van de macht is de enige die PS begrijpt”

Bart De Wever heeft gereageerd op de polemiek rond de federale formatie. “Als de grootste partij van Wallonië zegt dat de grootste partij van Vlaanderen niet mag meespelen, wordt het heel moeilijk”, zei hij aan VTM Nieuws.

Maandagochtend riep De Wever zijn collega’s van Open VLD en CD&V al op tot het vormen van een Vlaams front tegen de PS. Die lieten verstaan dat ze liever geen “oorlogstaal gebruiken” maar liever willen samenwerken. Vooral Open VLD-voorzitster Gwendolyn Rutten wil nog steeds in alliantie met de franstalige liberalen van MR.

“De andere voorzitters hebben die terminologie ook al gebruikt”, reageert De Wever. “Maar goed ik zal het anders stellen: ik nodig de anderen uit om samen nee te zeggen. Want de taal van de macht is de enige taal die de PS begrijpt.”

Buitenspel

“We zitten helemaal vast als de grootste partij van Wallonië zegt dat de grootste partij van Vlaanderen niet mag meedoen. De tweede grootste is sowieso geen optie voor hen en de derde, die hebben ze vernederd”, aldus De Wever. Een Vivaldi-coalitie, paars-groen plus de christendemocraten, zonder N-VA dus, is dus geen optie voor het N-VA-kopstuk. “Iedereen weet dat dit niet de regering is waar de Vlamingen voor gestemd hebben.”

Waarom een federale regering niet uit een Waalse meerderheid kan bestaan, is duidelijk voor De Wever. “De Vlamingen zijn in de meerderheid in het land, we zorgen voor het grootste deel voor de economie en we betalen ruim 70 procent van de belastingen, het is ondenkbaar dat het economische hart van dit land buiten spel gezet wordt.”

Of een noodregering dan geen soelaas kan brengen, om bijvoorbeeld al de begroting goed te keuren? “Vanaf een regering een meerderheid heeft, is het een regering. Waarom moet dat woordje nood er dan bij? Als een trucje om zonder N-VA verder te gaan?”

Volgens De Wever zal de koning “wel een oplossing vinden” tijdens de drie dagen die hij heeft uitgetrokken om consultatiegesprekken te voeren. Maandag kwamen de voorzitter van CDH, Meyrem Almaci van Groen en De Wever op het paleis, de volgende dagen zullen ook de andere partijvoorzitters hun opwachting maken.