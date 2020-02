EU waarschuwt Zuckerberg: “Tijd van ‘gentlemen’s agreements’ is voorbij”

De methode waarbij sociale mediabedrijven zelf via een gedragscode de verspreiding van haatberichten aanpakken, heeft tot positieve resultaten geleid, “maar de tijd van zulke ‘gentlemen’s agreements’ is voorbij”. Dat is de boodschap die vicevoorzitter van de Europese Commissie Vera Jourova, bevoegd voor Waarden en transparantie, maandag heeft meegegeven aan Facebook-topman Mark Zuckerberg, die in Brussel op bezoek was. Het is tijd dat er regulering wordt opgesteld en dat bedrijven verantwoording afleggen, vindt Jourova.

De Commissie is volop bezig aan haar voorstel voor betere internetregulering, reden waarom Zuckerberg een bezoek bracht aan de Europese Commissie. Hij is het met de drie commissarissen die hij ontmoette eens dat er meer transparantie nodig is met betrekking tot de algoritmes die door sociale media worden gebruikt. “We moeten de samenleving immuun maken voor online manipulatie”, vat Jourova het samen.

Ze is tevreden dat ook Facebook zelf vragende partij is voor meer regulering. “Zoals ik steeds heb gezegd, zie ik Big Tech als een deel van de oplossing voor de problemen die ze zelf hebben helpen creëren.” Zuckerberg bevestigde al dat hij mee zijn schouders wil zetten onder meer regulering, maar ontkent dat hij op die manier een stuk verantwoordelijkheid van zich wil afschuiven.

Jourova waarschuwde hem daar ook voor. “Zelfs als we met regulering op de proppen komen, zal dat nooit alle problemen oplossen. Facebook en mijnheer Zuckerberg moeten zelf de vraag beantwoorden welk soort bedrijf ze willen zijn en welke waarden ze willen promoten. Het komt niet de regeringen of de regulatoren toe om te bepalen of Facebook het goed meent of niet.”