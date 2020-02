“Laat de zuivelindustrie sterven”: topless activistes verstoren verkiezingscampagne van Bernie Sanders

Bernie Sanders voerde zondag campagne in Carson City, een stad in de Amerikaanse staat Nevada, waar op 22 februari wordt gestemd voor de voorverkiezingen van de Democrate. De presidentskandidaat werd luidkeels toegejuicht door zijn fans, die “Bernie, Bernie” scandeerden. Toch is niet iedereen een even grote fan 78-jarige politicus. Een groep dierenrechtenactivisten liep - topless - het podium op om Sanders op te roepen niet tegen de zuivelindustrie aan te schurken.

De vrouwen werden bijna onmiddellijk van het podium gesleurd en gearresteerd. De topless activistes moeten een borgsom van 2.500 dollar (2.307 euro) betalen om vrij te komen. Woordvoerster Priya Sawhney die de microfoon uit de handen van Sanders sleurde en haar kleren aanhield, werd gewoon uit de zaal verwijderd.

“Stop tegen de zuivelindustrie aan te schurken”, aldus Sawhney in een persbericht. “Die industrie draait rond het misbruiken van vrouwelijke koeien.” Volgens de actievoerders is de veeteelt een industrie die de rijken rijker moet maken. “Mensen zijn het beu. Net zoals de campagne van Sanders, is dierenrechtenactivisme een ontluikende massabeweging.”

Sanders was zichtbaar geïrriteerd toen de microfoon bijna uit zijn handen werd gerukt. Hij kon dat even verhinderen, maar Sawhney vond al snel een andere. Toen hij het podium weer voor zichzelf had, kon er een grapje vanaf: “Dit is Nevada. Hier valt altijd iets spannend te beleven.”