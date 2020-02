Wie Jeff (47) aan een vriendin helpt, krijgt 25.000 dollar

De 47-jarige Jeff Gebhart is de online zoektocht naar de ware liefde moe en komt dan maar met een ander plan op de proppen: wie hem aan een vriendin kan helpen, wordt beloond met 25.000 dollar. De Amerikaan liet zelfs een website bouwen om alles in goede banen te leiden.

“We verkwisten geld en tijd aan datingapps, om dan nog maar te zwijgen over de afspraakjes zelf”, zegt Gebhart. En dus bouwde de Amerikaanse ondernemer dan maar zijn eigen website om op zoek te gaan naar de liefde van zijn leven. Geïnteresseerde kandidaten kunnen zich gewoon zelf inschrijven, maar vooral voor wie Jeff kan helpen de ware te vinden, loont het de moeite: die krijgt 25.000 dollar (omgerekend zo’n 23.000 euro). Een smak geld, die in vijf schijven zal worden uitbetaald aan de koppelaar: per jaar dat de relatie standhoudt, zal Gebhart namelijk 5.000 dollar storten.

De vereisten om bij Jeff in de smaak te vallen? Het goed kunnen vinden met zijn hond Gunner, zelfvertrouwen hebben, zichzelf niet te serieus nemen en geïnteresseerd zijn in een gezond en sportief leven. Wie denkt de ware te kunnen vinden voor Jeff, kan hier een kans wagen.