Raad van bestuur VRT: “Aantal besparingen die nu voorliggen, moeten gemilderd worden”

“Een aantal besparingen die nu voorliggen moeten gemilderd worden.” Zo heeft voorzitter Luc Van den Brande van de raad van bestuur van de VRT maandagavond vooruitgeblikt op de onderhandelingen over de nieuwe beheersovereenkomst voor de openbare omroep.

Volgens Van den Brande (CD&V) zal de nieuwe beheersovereenkomst heel duidelijk moeten aangeven dat “de autonomie van de VRT levensbelangrijk is”. “Een aantal besparingen die nu voorliggen, moeten gemilderd worden”, zo maakte hij duidelijk in het VRT-programma Terzake.

Dat was ook het standpunt van de intussen ontslagen CEO Paul Lembrechts. “Met dat verschil dat het nu geen zin heeft om het over bedragen te hebben en grote verklaringen af te leggen. Ik geloof in dialoog en in samenspraak”, aldus Van den Brande, die zich kant tegen een “versmalde opdracht” voor de openbare omroep.

Van den Brande zelf wil nog twee jaar doorgaan als voorzitter van de raad van bestuur. “Ik zou niet inzien waarom niet. Heel velen hebben mij gevraagd, over partijen en bewegingen heen, om die moeilijke periode goed uit te klaren”, aldus Van den Brande. Hij hoopt alvast dat er tegen eind juni een nieuwe CEO zal zijn met “een heel sterke persoonlijkheid” en “een duidelijke mediavisie, die overlegt met andere medespelers in het belang van de sterkte van de VRT”.