Het landgoed en kasteel Berentrode in de Berentrodedreef, net buiten de dorpskern van Bonheiden, staat te koop. Het domein heeft een rijke geschiedenis met middeleeuwse superrijken en adellijke families als inwoners. “Het lag aan de basis van Bonheiden”, zegt huidige bewoner Gerbrand Tück.

“Ik heb deze plaats gekocht in 2000 van een gepensioneerde landbouwer”, vertelt de huidige bewoner Gerbrand Tück. “Na jarenlange leegstand en verwaarlozing was het pand in erbarmelijk ...