Geen “LEZ-pauze” in Gent: stadsbestuur sluit rangen en belooft uitbreiding

Gent - Het Gentse stadsbestuur sluit de rangen: de lage-emissiezone (LEZ) wordt uitgebreid buiten de R40, nog deze bestuursperiode. Net zoals was afgesproken. De “pauzeknop” die SP.A wou, komt er niet. Wanneer en waar de LEZ wordt uitgebreid wordt wel gedetailleerder bekeken.

“Wij zullen het bestuursakkoord nakomen.” Met die woorden besloot SP.A’er Joris Vandenbroucke maandagavond in de Gentse gemeenteraad een verhitte discussie over de lage-emissiezone. De LEZ zal uitgebreid worden buiten de stadsring R40, en nog deze bestuursperiode. Ten laatste in 2025 dus.

Daar blijven de vier partijen in het stadsbestuur het over eens. Van de “pauzeknop” voor de LEZ, die SP.A-voorzitter Conner Rousseau vraagt, is voorlopig weinig te zien in Gent. De ambities worden wel wat voorzichtiger.

Havengebied

In het Gentse bestuursakkoord staat dat “alle woongebieden binnen de R4 en het havengebied” een LEZ worden. Maar zo’n vaart zal het niet lopen. De komende jaren wordt tijd genomen om de resultaten van de huidige LEZ te evalueren en te kijken waar ze uitgebreid kan worden.

Maar er komt deze legislatuur wel degelijk een uitbreiding, herhaalde Tine Heyse (Groen), schepen van Klimaat maandag. “Dat zullen we doelgericht en stapsgewijs doen. De LEZ binnen de R40 was een eerste stap. Een lage-emissiezone is een noodzakelijke maatregel. Roet is een stille moordenaar. Er zijn 250 steden in Europa met lage-emissiezones.”

Het compromis is een grondige evaluatie en een studie die in detail aangeeft waar een LEZ haalbaar is. Of bijvoorbeeld de volledige Gentse haven zomaar een LEZ zal worden, is nog afwachten. Deze zomer wordt een studie besteld.

CD&V-fractieleider Stijn De Roo noemde de LEZ gisterenavond nadrukkelijk “een overgangsmaatregel”. “Laat ons het wagenpark vergroenen, zodat ze binnen aanzienlijke tijd kan worden opgeheven.”

Foto: fvv

Politieke ruzie

Oppositiepartijen Vlaams Belang, N-VA en PVDA hadden maandagavond een stemming uitgelokt, in de hoop het stadsbestuur te verdelen. Maar de vier partijen sloten de rangen en alles werd weggestemd, meerderheid tegen oppositie.

Daarmee eindigt een politieke ruzie die er eigenlijk geen had moeten zijn. De vier partijen uit het stadsbestuur spraken eind 2018 al af om de LEZ uit te breiden. Dat blijft voorlopig zo, ook na gisterenavond.

De heisa rond in Gent was terug te brengen naar twee redenen: de rommelige start van de LEZ in de stad dit voorjaar en een agressieve tegencampagne van Vlaams Belang op Vlaams niveau. Onder meer dat laatste deed SP.A aan de handrem trekken.

Joris Vandenbroucke zei “geen veto’s te stellen”, maar had het over “eerst evalueren”. Maar van een LEZ-pauze is in Gent voorlopig geen sprake. Groen, CD&V en Open VLD benadrukten dat de afspraken uit het bestuursakkoord nagekomen moeten worden.

Foto: fvv

Politieke schade

Het is wel afwachten of de ruimere LEZ in Gent op de lange baan komt te staan of niet. Ernstig bestuderen of de luchtkwaliteit is verbeterd, duurt jaren. En wil het stadsbestuur de LEZ effectief uitbreiden, dan moet ze opnieuw naar de gemeenteraad.

De ploeg van burgemeester Mathias De Clercq (Open VLD) vermeed het tweede gezichtsverlies in evenveel maanden. Maar achter de schermen zorgt de heisa wel voor veel schade. Pas enkele uren voor de gemeenteraad werd een compromis gevonden.

Maandag was bij de andere partijen in het Gentse stadsbestuur veel wrevel te horen over de manoeuvres van SP.A. En dinsdagavond staat alweer het volgende heikele dossier op de agenda in Gent: het (niet?) sluiten van de volkse camping Stropke.

“Ronduit crimineel”: heftig politiek debat

Aan de stemming ging een verhit politiek debat aan voor. “Dit is het opgestoken elitaire vingertje van Groen.” “Asociaal, elitair en contraproductief.” “De LEZ uitbreiden is ronduit crimineel.” De verwijten werden niet gespaard.

Johan Deckmyn (Vlaams Belang) noemde de LEZ uitbreiden “ronduit crimineel”. Zijn partij was de enige die de voorbije jaren consequent tegen de LEZ stemde. “Maar ja, als Vlaams Belang iets zegt, dan is het altijd onjuist. Tot zelfs de socialisten onze argumenten overnemen.”

PVDA-kopman Tom De Meester oogstte applaus van het publiek in de raadzaal nadat hij de LEZ “asociaal, elitair en contraproductief” noemde. “De LEZ is een groen-liberale jackpot. Zo krijg je de mensen kwaad: doe dertig jaar lang niets aan de luchtkwaliteit, bespaar het openbaar vervoer kapot en voer dan een LEZ in.”

N-VA vroeg de LEZ niet uit te breiden, zeker niet naar de Gentse haven, maar kreeg de bal snel terug gekaatst. In Antwerpen en in het Vlaams Parlement verdedigt de partij de LEZ wel nadrukkelijk. “In Leuven is geen lage-emissiezone ingevoerd. In Mechelen ook niet. En in Antwerpen wordt heel duidelijk gezegd dat er geen uitbreiding komt van de LEZ”, zei Anneleen Van Bossuyt.