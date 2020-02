In beeld. Voor de natuur is het al volop lente

“Ik schat dat de natuur zo’n twee à drie weken voorstaat op schema”, zegt Abraham Rammeloo, directeur van het Kalmthoutse Arboretum. “Als er straks toch nog een winterse nachtvorst komt, dan zullen heel wat bloeiers kapotvriezen. Maar dat is geen drama. Dan bloeien ze gewoon volgend jaar weer.”

Enkel de insecten en vogels die de planten nodig hebben als voedsel, riskeren om zo hun maaltijd te verliezen. Maar de kans op nachtvorst is vrij miniem: in de voorspellingen is geen sprake van winterweer vóór de meteorologische lente op 1 maart.