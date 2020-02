Bommengooier tijdens Anderlecht-Club Brugge riskeert vijf jaar stadionverbod

Bij de thuismatch tegen Zulte Waregem over twee weken moet Anderlecht de tribune achter de goal gedeeltelijk afsluiten. Die straf kreeg RSCA nadat een fan tegen Club Brugge een bommetje had gegooid naar Simon Mignolet. De dader is ondertussen geïdentificeerd en riskeert vijf jaar stadionverbod en vijfduizend euro boete. Jürgen Geril

De beelden gingen op 19 januari de wereld rond. Vincent Kompany die Simon Mignolet troostte net nadat in het strafschopgebied een luidde voetzoeker had geknald die de Club-doelman bijna tinnitus had bezorgd. Een kwade Vince The Prince riep de Anderlecht-fans ook tot de orde. De 1-2-nederlaag kon hem plots niets meer schelen en de vriendschap tussen twee gewezen Premier League-toppers charmeerde de wereld.

Wie minder gecharmeerd was, was de Geschillencommissie. Die veroordeelde Anderlecht – dat nog een match voorwaardelijke match achter gesloten deuren had staan – tot een boete van 2.500 euro en het gedeeltelijk sluiten van zijn tribune op 7 maart tegen Zulte Waregem. Paars-wit ging daartegen niet in beroep.

Foto: BELGA

Meer nog: de Brusselaars deden er alles aan om de gooier van de bom te vinden, want ze zijn het beu dat wangedrag van hun supporters hen tonnen geld kost. Dit seizoen alleen al werd de club veroordeeld tot meer dan 20.000 euro boete wegens pyrotechnische incidenten en ongepaste spreekkoren. De zoektocht was gecompliceerd, maar ondertussen is de dader toch opgespoord op basis van camerabeelden uit het stadion. De schuldige is geen onbekende voor het gerecht. Hij kreeg in het verleden al een stadionverbod en zou lid zijn van de Mauves Army, die altijd achter de goal postvat. De supportersclub ontkent evenwel dat de dader op zijn ledenlijst staat en nu moet een ondervraging meer duidelijkheid bieden.

Protest tegen Eupen

Hoe dan ook zullen de vakken N5 en N6 tegen Zulte Waregem gesloten blijven. Dat Anderlecht dat zomaar aanvaardt, stuit echter op veel onbegrip bij de fans. In volle strijd voor Play-off 1 worden meer dan duizend mensen gestraft voor het ontoelaatbare gedrag van één individu. Zondag in de thuismatch tegen Eupen willen de getroffen supporters protesteren met een spandoek voor de ingang van de vakken en misschien ook tijdens de match.

Ze hebben echter weinig goeie argumenten, want afgelopen weekend op KV Mechelen werd er meteen een nieuwe voetzoeker gegooid toen Malinwa de 2-0 maakte. Dan schiet je jezelf natuurlijk in de voet. Oké, met de hulp van enkele kwade fans werd die bommengooier meteen geïdentificeerd, maar het kwaad was wel geschied.

De man achter het bommetje van Mignolet zal er ook niet goedkoop vanaf komen. Hij riskeert de maximumstraf van vijfduizend euro en vijf jaar stadionverbod. Als het aan de club en zijn tribunegenoten ligt, mag hij die ook krijgen. Anderlecht wil komaf maken met die duizend bommen en granaten.