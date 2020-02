Co-housende bejaarden geboycot door Vlaamse overheid wegens ‘overaanbod rusthuizen’: “Waarmee bemoeien ze zich?”

Aarschot / Rillaar -

De uitdrijving van zeven bewoners uit Villa De Proost in Rillaar is maandagnamiddag te elfder ure afgeblazen. De overheid eist het vertrek van de bejaarden omdat het pand zou gebruikt worden als woonzorgcentrum, waarvoor door het overaanbod aan kamers in de regio geen toestemming verleend wordt.