Aanpak Van Wijk slaat niet aan

KVO telt nog altijd vier punten voor op Cercle, maar toch dichten wij het de grootste degradatiezorgen toe. Niet alleen omdat het in een serie van 3 op 21 zit en tegen Kortrijk (0-3) dramatisch slecht speelde, maar ook omdat de aanpak van Dennis van Wijk niet aanslaat. Oké, onder de vorige trainer Kare Ingebrigtsen was KVO te veel Club Med geworden en Van Wijk wilde met zijn harde aanpak de orde herstellen, maar de slinger kan ook te fel doorslaan. Niet iedereen kan om met de ijzeren vuist. Zo is Palaversa een sleutelspeler, maar als hij bibberend op het veld staat, heb je er ook niets aan. Dat geldt ook voor Hjulsager.

Van Wijk houdt geen rekening met het individu, maar sommigen worden nu eenmaal liever gepamperd. Zelfs al zijn het profs. De T1 zou ook liever harder trainen, maar daarvoor is de ploeg niet sterk genoeg en zijn er te veel blessuregevoelige spelers. Ellende, want Van Wijk prefereert voetbal met veel duelkracht.

Het shockeffect dat Van Wijk beoogt, is te groot. Ook tactisch verandert hij soms te veel. Zo rendeerde de rechterflank Capon-Bataille nog een beetje, maar plots stond Capon linksback. Er wordt te veel gepuzzeld. Natuurlijk hielp de financiële onzekerheid ook niet, maar dat is opgelost. Op elk vlak moet er sereniteit komen bij Oostende, of het wordt een mission impossible. Wellicht blijft het spannend tot de laatste speeldag ,dan is het Cercle-KVO.(jug)