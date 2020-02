Het meest haalbare programma

Het zag er even slecht uit, met die 0 op 12 na de winterstop, maar door de zege tegen Anderlecht én het puntenverlies van Genk en Zulte Waregem kreeg KV Mechelen een boost. Malinwa heeft zijn lot zelfs in eigen handen: wint het zijn vier resterende wedstrijden, dan springt het naar de zesde plaats en kwalificeert het zich voor de allereerste keer voor Play-off 1.

De volgende drie tegenstanders zijn alvast haalbaar, op papier toch. Op de laatste speeldag trekt KVM dan naar Genk, in wat mogelijk een rechtstreeks duel wordt voor het laatste Play-off 1-ticket. Alsof de kalendermaker het zo bedoeld had. Drie jaar geleden voltrok zich een bijna identiek scenario. Toen verloor Malinwa in de slotmatch zijn PO1-ticket aan AA Gent na een kansloze 3-0 nederlaag. Ook in 2010 en 2011 finishte het op de zevende plaats. Die ervaringen zijn dus negatief, maar daaruit zijn ongetwijfeld lessen getrokken.

Voor de eindsprint kan coach Vrancken niet rekenen op de langdurig geblesseerden Gustav Engvall en Yannick Thoelen én ook kapitein Onur Kaya sukkelt met een vervelende enkelblessure, maar met Aster Vranckx (17) en Issa Kabore (18) laten twee frisse jonge krachten wel een nieuwe wind waaien. In youth we trust geldt dus niet alleen voor Anderlecht in de strijd om Play-off 1.