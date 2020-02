Kompany en co. stonden nog niet in linkerkolom

Het probleem voor Anderlecht is niet alleen dat het vier punten achterstand telt op RC Genk, het moet ook nog Mechelen én Zulte Waregem voorbijsteken. Meer nog: bij een ex aequo op de zesde plaats delft paars-wit zo goed als zeker het onderspit, want al die rivalen hebben meer gewonnen matchen. RSCA stond nog geen één keer in de linkerkolom van de stand. Dan mag het programma al haalbaar lijken, het zou een mirakel zijn als Anderlecht opeens 12 op 12 haalt. De beste winning streak dit seizoen is 6 op 6. Drie keer na mekaar winnen: ho maar. Dat kan ook niet anders als je amper doelpunten maakt: 29 stuks in 26 duels. Bovendien hebben de Brusselaars het vaak moeilijker tegen de gesloten defensies van de kleinere teams dan tegen de topploegen, waarvan ze meer ruimte krijgen om hun spel te ontwikkelen.

Er is nochtans genoeg om voor te spelen. Maken Kompany en Chadli kans op het EK als ze twee maanden in Play-off 2 hebben geacteerd? Hun eer en die van Anderlecht staat op het spel. Wellicht kan het Zulte Waregem nog voorbij, want er is nog dat onderlinge duel. Genk en Mechelen nog te grazen nemen wordt iets anders. Die twee kijken elkaar op de laatste speeldag nog in de ogen, waardoor er dan zeker nog één concurrent punten pakt. Ook dat is in het nadeel van Anderlecht.