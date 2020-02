AA Gent sluit zich aan bij tv-contract met Eleven Sports

Het tv-contract van 103 miljoen euro met Eleven Sports is bijna een feit. AA Gent sloot zich ook aan bij het collectief en accepteert de afgesproken verdeelsleutel. Op dit moment moet alleen Antwerp nog over de streep getrokken worden.

De Buffalo’s gaan hun tv-rechten dus niet individueel verkopen en hebben geen voorkeur voor hun sponsor Telenet. De Pro League is dus weer een stapje dichter bij een deal met Eleven Sports. “De nieuwe besprekingen waren verhelderend en positief”, liet Gent weten op zijn website. We sluiten ons aan bij het collectief, hoofdzakelijk vanuit de overtuiging dat onderlinge solidariteit nodig en noodzakelijk is. Daaraan meedoen maakt deel uit van het DNA van onze club. Bovendien heeft de voorzitter van de Pro League (Peter Croonen, nvdr.) zich geëngageerd om het proces kort op te volgen en beschikbaar te blijven voor eventuele vragen van de clubs.”

Antwerp overtuigen zal wel nog moeilijker gaan, want The Great Old wil echt bij de topclubs gerekend worden en financieel ook zo gewaardeerd worden. Deze week moet er een oplossing uit de bus komen.(jug)