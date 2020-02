Liberalen nemen Agentschap Integratie over

Voormalig Vlaams Parlementslid Jo De Ro (Open VLD) wordt vanaf maart de nieuwe algemeen directeur van het Vlaams Agentschap Integratie en Inburgering. Het agentschap verkeert al jaren in woelig water en kreeg een bijzonder negatief rapport van het Rekenhof. In september werd algemeen directeur Leen Verraest aan de deur gezet. Door haar verleden op het kabinet van Geert Bourgeois had zij een N-VA-stempel. In de vorige regering waren ook de bevoegde minister en de voorzitter van de raad van bestuur van N-VA-signatuur.

Minister van Samenleven Bart Somers (Open VLD) kondigde begin deze maand aan dat hij het mismanagement zou aanpakken. Hij doet daarvoor dus een beroep op een partijgenoot. De Ro is schepen in Vilvoorde. Hij was ook Vlaams Parlementslid, maar raakte in mei vorig jaar niet herverkozen. (hca)