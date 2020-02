Werken als nooit tevoren: 38 grote werven op snelwegen

Hier wordt er gewerkt

Er wordt dit jaar op meer plaatsen gewerkt op onze snelwegen dan in de afgelopen tien jaar. Er zullen namelijk liefst 38 grote werven worden geopend. Ter vergelijking: vorig jaar en in 2018 ging het om 32 werven, het jaar voordien om 34. In 2012 waren het er amper veertien.

“De mobiliteitsuitdagingen waar we voor staan, zijn zowel maatschappelijk als economisch dringend”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open VLD). “Investeringen in het onderhoud van het wegennet zijn absoluut noodzakelijk om het verkeer vlot en veilig te laten verlopen.”

Verlies

Zoveel werken langs drukke snelwegen veroorzaken onvermijdelijk ook verkeershinder. “Elke minuut dat we in de file staan, is ofwel economisch verlies, of verlies van onze schaarse vrije tijd”, geeft ook Peeters toe. “Ook de nieuwe snelwegwerven zullen hinder veroorzaken.”

De werken die de meeste problemen zullen opleveren, zijn die aan het viaduct in Wilsele op de E314, de sanering van het viaduct op de E17 in Gentbrugge, de heraanleg van de R4 – de ring rond Gent – tussen Melle en Merelbeke richting Zelzate en de plaatsing van geluidsschermen langs de E313 in Borgerhout.

Flitspaal

De minister roept meteen ook op om langs al die werven de snelheidsbeperking te respecteren, want dat doen we nu te weinig. “Sinds 2014 is het aantal ongevallen aan werven met 19 procent gestegen”, zegt Stef Willems van verkeersinstituut Vias. “Zeven op de tien Belgische bestuurders vergeten te vertragen als ze langs een werf rijden, blijkt uit een Europese studie. Geen enkel ander land deed slechter.”

In 2019 werd er op twintig werven geflitst, op twee stond een mobiele trajectcontrole. Dit jaar zullen een mobiele trajectcontrole worden ingezet, en een mobiele flitspaal die van werf naar werf verhuist. Op de E17 in Kalken werden zo vorig jaar in één week tijd tienduizenden bestuurders geflitst tijdens de werken in augustus.