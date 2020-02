Jongeman die als tiener Priscilla dood pestte opnieuw voor rechter

Anthony B. (24) uit Huizingen riskeert 12 maanden cel, omdat het gerecht denkt dat hij 96.000 euro zou hebben gestolen van een minderbegaafde kennis. De jongeman was in 2012 als 16-jarige betrokken bij de dood van Priscilla Sergeant (14). Hij kon toen niet uit handen gegeven worden door de jeugdrechter, en kreeg uiteindelijk geen enkele sanctie.

Als volwassene heeft hij al verschillende veroordelingen opgelopen wegens diefstallen en geweld. Het gerecht denkt nu ook dat hij 96.000 euro stal van de 35-jarige minderbegaafde H.V., die dit geërfd had van zijn grootmoeder. De man verborg dit geld onder zijn bed, maar ontdekte dat het geld verdwenen was. Anthony B. wist dat hij dit geld bezat, én wist dat H.V. niet thuis was. Bovendien gaf hij de dagen erop grote sommen geld uit, onder meer aan een auto. Dat vonden zelfs buren verdacht. Anthony B., die sinds kort een baan zou hebben, daagde maandag niet op voor zijn proces. (blg, cel)