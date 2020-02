Familie overleden zakenman diende klacht in na rapport wetsdokter

Slachtoffer Michel Van Welden. rr

Stierf de 42-jarige vastgoedmakelaar Michel Van Welden op 25 november vorig jaar aan een hartfalen, of is er meer aan de hand? Op die vraag kwam maandag nog geen antwoord, nadat dit weekend aan het licht kwam dat het lichaam van de Oudenaardse zakenman opgegraven was voor bijkomend onderzoek. Het Oost-Vlaamse parket wou gisteren geen commentaar kwijt op de resultaten van de nieuwe autopsie.

Wel duidelijk is nu dat het de ouders van de betreurde zakenman waren die drie weken geleden klacht tegen onbekenden neerlegden bij het gerecht. Dat bevestigt hun advocaat Jan Leysen. Ze deden dat nadat een huisarts had geopperd om een autopsie te laten uitvoeren door een wetsdokter, wat ook gebeurde. De wetsgeneesheer noteerde in zijn verslag dat het om een onnatuurlijk overlijden ging. Waarom Van Welden dan toch begraven werd zonder definitief uitsluitsel over de doodsoorzaak, is onduidelijk.

Het opgraven van zijn lichaam maakt in Oudenaarde alvast de tongen los. De advocaat van de ouders ontkent dat er sprake zou zijn van druggebruik in de avond voor zijn dood. Dat zijn vrouw de voorbije dagen werd opgepakt voor verhoor, wordt in speurderskringen formeel ontkend.(phu,pma)