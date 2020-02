Anderlecht virtueel tegen Virton, Union en STVV in opgefriste Play-off 2

• Degradant van 1A en promovendus van 1B doen mee

Anders dan in voorbije seizoenen mogen de degradant van 1A en de promovendus uit 1B dit seizoen wel meedoen in Play-off 2. Voorheen was hun seizoen telkens al gedaan in maart.

• Zestien teams in totaal

Het aantal deelnemers aan Play-off 2 breidt uit van twaalf naar zestien. Naast de degradant van 1A en de promovendus van 1B mogen nu ook de nummers vijf en zes van het eindklassement in de Proximus League meedoen. De voorlaatste en laatste van 1B spelen play-downs.

• Poules zoals in Champions League, halve finales én finale

De teams worden ingedeeld in poules van vier en spelen in zes speeldagen thuis en uit tegen elkaar, zoals in de Champions League. Doordat er nu geen twee, maar vier groepswinnaars zullen zijn, komen er ook halve finales, die net zoals de finale uit een heen- én terugmatch bestaan. Het team dat op het einde overblijft, moet dan in één wedstrijd, op het veld van de nummer vier uit Play-off 1, een barragematch om Europees voetbal spelen.

• Zo ziet Play-off 2 er voorlopig uit:

Groep A: KV Mechelen, KV Oostende, Waasland-Beveren, Lommel.

Groep B: Zulte Waregem, Eupen, Cercle Brugge, Beerschot.

Groep C: Anderlecht, STVV, Virton, Union.

Groep D: Moeskroen, KV Kortrijk, Westerlo, OH Leuven.