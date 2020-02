Verkiezingsrace

Dat zien ze niet elke dag op het racecircuit van Daytona Beach in Florida. President Trump gaf het startschot voor de wedstrijd door er een rondje te rijden in The Beast – zijn gepantserde limousine. Achter hem rijden de racewagens zich al warm. “Als president mag ik nooit met mijn eigen wagen rijden. Die racepiloten racen voor pure Amerikaanse glorie”, aldus de president. Het is niet uitzonderlijk dat een republikeinse president in een verkiezingsjaar een Nascar-wedstrijd (de nationale organisatie voor autoracen) bezoekt. Het circuit lokt vooral Republikeinse fans.(nba)