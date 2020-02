Marc Schrey (75) heeft al meer dan vijftig jaar zijn vaste plaats tijdens de maandelijkse gemeenteraad. Niet als raadslid, wel als toeschouwer. En als hij verhinderd is wegens vakantie in Zwitserland, gaat hij daar gewoon een zitting van het plaatselijke parlement bijwonen.

“Politiek heeft me altijd geïnteresseerd”, vertelt Marc. “Eigenlijk heeft er nooit een politieke partij me gevraagd om kandidaat te zijn bij de verkiezingen. Anders had ik waarschijnlijk ...