Nieuwe namen voor Festival Dranouter

Festival Dranouter heeft dinsdag een eerste lading namen bekendgemaakt voor de komende editie, in augustus. Daarbij ook drie Belgische namen: Bazart, Het Zesde Metaal en rapper Froze. Er werden nog drie andere plekjes ingevuld op de affiche van het West-Vlaamse festival dat dit jaar plaatsvindt op 7, 8 en 9 augustus.

Bazart en Het Zesde Metaal staan beide op zaterdag 8 augustus op het programma. Ook de Schotse folkgroep Talisk komt dan naar Dranouter.

Op zondag 9 augustus palmt de Gentse/Brusselse rapper Froze het podium in en ook de Canadese groep The East Pointers is die dag van de partij. Voor de eerste dag van het festival, op 7 augustus, staat de Canadese band JigJam op het programma.

Zoals elk jaar zal Dranouter inzetten op een mix van internationale headliners, de top uit de folk en roots scene en heel wat straatanimatie. Vorig jaar kreeg het festival zowat 50.000 festivalgangers over de vloer.

Festival Dranouter vindt dit jaar plaats op 7, 8 en 9 augustus. De ticketverkoop is gestart.