CLUBNIEUWS. Anderlecht-verdediger Luckassen ondergaat scan, Antwerp-doelman De Winter naar B-kern

Nog vier speeldagen te gaan in de reguliere competitie. Het clubnieuws van de dag:

ANDERLECHT. Luckassen ondergaat een scan

Aangezien Genk en Zulte Waregem verloren, wilde Anderlecht de druk niet opvoeren op de eigen spelers. Gisteren in Neerpede was het vooral business as usual. Geen speciale groepsgesprekken of interventies van het bestuur. Misschien volgt dat nog. Tijdens de training spraken Frank Vercauteren en Vincent Kompany wel met Jérémy Doku na zijn onhandige rode kaart.

Derrick Luckassen was niet aanwezig. Hij heeft last van zijn knie en ondergaat een scan. Verschaeren was ook present. Hij kan tegen Eupen misschien minuten maken.(jug, thst)

ANTWERP. Yves De Winter naar B-kern

Nsimba, een polyvalente aanvaller van negentien, werd vorige week overgeheveld van de beloften. Met De Winter gebeurde het omgekeerde. Voor de doelman is er geen plaats meer in de A-kern. Hij ging in januari nog mee op stage naar Algorfa, maar moet het seizoen nu uitdoen bij de beloften. Antwerp haalde in de wintermercato Davor Matijas (20), een Kroatische doelman, naar de Bosuil. Keeperstrainer Vedran Runje werkte even met vier keepers, maar nu zijn ze dus weer met drie. De Winter verlaat in juni de club, hij is einde contract.(dige, dvd)

CLUB BRUGGE. Extra tickets vrijgekomen voor Man U

Goed nieuws voor fans die nog geen ticket hebben voor de thuismatch tegen Manchester United: afgelopen maandag kwamen er opnieuw een handvol tickets vrij. De kaartjes zijn online verkrijgbaar voor leden die reeds geregistreerd waren voor 10 december 2019. De wedstrijd wordt gespeeld in het kader van de 1/16de finale van de Europa League donderdag om 18.55 uur. Ook de ticketverkoop voor de bekerfinale op 22 maart start binnenkort. De voorrang voor abonnees en leden van de supportersfederatie loopt tot 2 maart om 18 uur.(jve)

KV MECHELEN. Kaya heeft scheurtje in kapsel enkelgewricht

Onur Kaya (33) ontbrak zaterdag tegen Anderlecht (2-0) door pijn aan de rechterenkel, een blessure die hem al een tijdje parten speelt. Gisteren ging de aanvoerder onder de scanner voor beeldvorming. De schade valt op het eerste zicht mee. Kaya heeft een scheurtje in het kapsel rond het enkelgewricht. Voor meer duidelijkheid raadpleegt de spelmaker donderdag nog een specialist. Met drie goals en zes assists had Kaya tot dusver een belangrijk aandeel in het sterke seizoen van KV Mechelen.(dige)

AA GENT. Jonathan David draagt dan toch nog niet de Gouden Stier

Vrijdag scoorde David tweemaal op bezoek bij Eupen en hierdoor telt hij nu vijftien doelpunten in de Jupiler Pro League. En vermits Dieumerci Mbokani dit weekend niet tot scoren kwam tegen Charleroi, tellen beide aanvallers nu allebei vijftien goals Toch zal de Antwerp-spits komend weekend nog gewoon met de symbolische Gouden Stier op de rug mogen spelen, want Mbokani scoorde zes doelpunten op verplaatsing en dat is net eentje meer dan David, die op vreemde bodem vijf maal raak trof.(ssg)

CERCLE BRUGGE. Braziliaan Warleson debuteert

Voor de tweede keer in drie dagen kwamen de beloften in actie. Gisteren speelden ze op Oostende, vorige vrijdag nog in Virton. De Braziliaanse keeper Warleson debuteerde toen en liet een goede indruk. Arne Cassaert (foto) pakte wel twee keer geel en kon gisteren niet spelen in Oostende. Er wordt nog naar een creatieve oplossing gezocht om de fans tickets te bezorgen voor de uitmatch in Moeskroen.(kv)

KV OOSTENDE. Vandendriessche pikt wellicht opnieuw aan

KV Oostende wil zaterdag een tandje bijsteken om het behoud veilig te stellen en rekent daarom op een goedgevuld stadion. Elke abonnee krijgt twee gratis tickets voor de thuismatch tegen Essevee. De kaarten zijn op vertoon van het abonnement verkrijgbaar in de fanshop. Sponsor Etixx geeft woensdagavond een clinic over sportvoeding in de Versluys Arena. Akpala is te gast. Vandendriessche traint nog steeds apart, maar pikt in de loop van de week waarschijnlijk opnieuw aan met de groep.(jve)

KV KORTRIJK. 892 tickets beschikbaar voor derby

KV Kortrijk-fans die de verplaatsing naar Zulte Waregem willen bijwonen betalen als volwassenen 21 euro voor een ticket, rolstoelgebruikers tellen hetzelfde bedrag neer. De begeleiders mogen voor één euro de match bijwonen. Kinderen moeten elf euro betalen. Er zijn 892 plaatsen voorzien voor bezoekende fans. Er is een combiregeling van kracht. Afreizen kan enkel via de erkende supportersclubs. Hannes Van der Bruggen werd daarnaast verkozen tot man van de Match tegen Oostende. Hij was goed voor een assist en een goal.(gco)

WAASLAND-BEVEREN. Gratis verplaatsing naar Moeskroen

In volle degradatiestrijd rekent Waasland-Beveren op zijn supporters. Het bestuur besliste om de twaalfde man een duwtje in de rug te geven, zodat die de ploeg naar de overwinning kan schreeuwen zoals op het veld van Oostende. Concreet: wie een ticket koopt voor de verplaatsing naar Mechelen kan gratis mee naar Moeskroen. Naast het ticket wordt ook het vervoer betaald. Voor de verplaatsing naar Mechelen zijn er duizend staanplaatsen beschikbaar.(whb)