De Amerikaanse scouts zijn failliet

De Boy Scouts of Amerika, de Amerikaanse scoutsvereniging, heeft bescherming tegen schuldeisers aangevraagd. De jeugdorganisatie, die haar 110e verjaardag vierde op 8 februari, zou schulden hebben tussen de 100 miljoen en 500 miljoen dollar, maar zou slechts over $ 50.000 of minder beschikken.

De vereniging kampt met financiële druk, onder meer door juridische kosten rond de aanpak van de beschuldigingen van seksueel misbruik. Dat melden Amerikaanse media. In een persbericht stelt de BSA dat het de bedoeling is om een fonds op te richten voor de slachtoffers, en om de activiteiten te kunnen voortzetten.

“Tragisch genoeg zijn er tijden geweest wanneer individuen van de BSA-programma’s gebruik hebben gemaakt om kinderen schade te berokkenen”, aldus de BSA. Die stelt dat het voorgestelde compensatiefonds voor de slachtoffers de beste manier is om hen schadeloos te stellen, op “een manier die evenwichtig is en hun identiteiten beschermt”. De vereniging moedigt slachtoffers nog aan om een eis in te dienen.

8.000 daders

De BSA heeft documenten op het hoofdkwartier in Texas, met details over decennia van beschuldigingen tegen bijna 8.000 “daders”, zo schrijft de krant The New York Times op gezag van een expert die door de vereniging is aangesteld. Volgens advocaten identificeerden de afgelopen maanden gewezen scouts honderden andere daders die niet in die documenten staan, aldus nog de krant.

De scoutsvereniging is opgericht in 1910 en telt 2,2 miljoen leden tussen 5 en 21 jaar. De BSA vroeg de bescherming tegen schuldeisers aan bij een rechtbank in Delaware. Volgens de vereniging zullen de activiteiten niet worden stopgezet.

Onder de bescherming tegen schuldeisers, kunnen organisaties rechtszaken tegenhouden en een deadline verkrijgen waarbinnen mensen een eis moeten indienen.