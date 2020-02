In een woonwijk in Kalmthout zijn twee granaten ontploft zondagnacht. Er vielen geen gewonden, maar een huis raakte beschadigd. Het is voorlopig een raadsel waarom de bewuste woning werd geviseerd. Hebben de daders zich opnieuw van adres vergist?

Het was rond 3.30u toen zowat alle bewoners van de Van Geertenlaan, een doodlopende straat in een rustige woonwijk in Kalmthout, werden gewekt door twee luide knallen. Ook de bewoner in wiens voortuin ...