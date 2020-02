Water tussen Jeroen Van Dyck en Nathalie Meskens weer ondiep geworden: “Ik was heel boos, maar het is oké, nu”

Na zijn scheiding met Nathalie Meskens en een professionele dip is Jeroen Van Dyck er weer helemaal bovenop en heeft hij zijn balans teruggevonden. “Toen we net uit elkaar waren, mondde mijn verdriet uit in boosheid... Maar het is oké, nu”, vertelt hij aan Story.

Intussen verwacht Nathalie Meskens haar eerste kind met haar vriend Nadim. “Nathalie heeft me, voor het nieuws van haar zwangerschap bekend raakte, vooraf gebeld om het me te vertellen. Ik was heel blij voor haar”, vertelt Van Dyck.

Of hij nog een tweede huwelijk zou overwegen? Daar blijft de acteur voorzichtig over: “Ik sluit niks uit in mijn relatie met Lena. Maar het zal organisch moeten groeien. We gaan geen overhaaste dingen doen.”