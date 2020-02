Nieuwe festivalleiding beleeft vuurdoop op zeventigste Berlinale

Komende donderdag gaat de 70ste editie van het Internationale Filmfestival van Berlijn van start. Op de gastenlijst staan onder anderen Johnny Depp, Helen Mirren en Willem Dafoe, en ook de Amerikaanse politica Hillary Clinton is van de partij. Maar het is toch vooral uitkijken naar wie de Gouden Beer mee naar huis neemt. Daarnaast is het afwachten hoe het nieuwe leidinggevende duo zijn stempel zal drukken op het festival.

De Italiaan Carlo Chatrian en de Nederlandse Mariette Rissenbeek zijn sinds vorige zomer in functie, maar sindsdien ging hun weg niet over rozen. Zo was er ophef over juryvoorzitter Jeremy Irons, wegens vrouwonvriendelijke uitspraken in het verleden. En op de dag dat het programma werd bekendgemaakt, verscheen een krantenartikel dat de Berlinale confronteerde met het verleden van haar vroegere festivaldirecteur Alfred Bauer.

Uit onderzoek van weekblad Die Zeit bleek dat Bauer een “hooggeplaatste functionaris van de nazi-filmbureaucratie” was. Sinds Bauers dood in de jaren tachtig reikte de Berlinale de Alfred Bauer-prijs uit. De Berlinale schrapt nu de prijs en laat Bauers verleden onderzoeken met hulp van buitenaf.

Ook al zijn Chatrian en Rissenbeek nieuw als festivalleiding, in de filmwereld maakten ze al eerder naam. Chatrian leidde het festival van Locarno en Rissenbeek was zaakvoerster van German Films, de buitenlandse vertegenwoordiging van Duitse films.

“Te weinig sterren, slechte films en onoverzichtelijk”

Maar vraag is welke stempel ze dus op de Berlinale zullen drukken, die samen met Cannes en Venetië tot de belangrijkste filmfestivals ter wereld behoort. In het verleden was er dikwijls discussie over de filmkeuze en de grootte van het festival. Te veel slechte films volgens de ene, te onoverzichtelijk volgens de andere. En te weinig sterren. Een evenwichtsoefening waar ook de vroegere directeur Dieter Kosslick mee worstelde.

Het nieuwe leidinggevende duo voert nu enkele veranderingen door. Zo schafte Chatrian de categorie buiten competitie af. Dat moet meer duidelijkheid brengen. De grote namen toonden hun werk eerder buiten competitie. Op de Berlinale-affiche prijken ook geen echte beren meer, maar ze heeft nu eerder een Bauhaus-look.

Dat Chatrian ook een nieuwe competitie in het leven heeft geroepen zorgt hier en daar evenwel voor scepsis. De nieuwe sectie, ‘Encounters’, is er voor “esthetisch en structureel gedurfde werken”. Vraag is waarom die nieuwe sectie nodig is, omdat ook de reguliere competitie dergelijke filmkunst aanbiedt. Daarnaast is er al de experimentele Forum-sectie.

18 films genomineerd, ook Belgische coproductie

In totaal maken achttien films kans op de Gouden Beer. Ook een Belgische coproductie, ‘Effacer l’historique’ (‘Het verleden wissen’) van regisseurs Benoît Delépine en Gustave Kervern, is dit jaar in de running. Het gaat om een Franse komedie waaraan ook de Belgische productiemaatschappij Scope Pictures heeft meegewerkt. Verder dingen onder anderen regisseurs Abel Ferrara, Sally Potter, Hong Sangsoo en Rithy Panh mee naar de hoofdprijs.

Of de Iraanse regisseur Mohammed Rassulof kan komen, staat nog niet vast. “We betwijfelen of Mohammed Rassulof toelating zal krijgen van de Iraanse overheid om te reizen”, zegt de Berlinale. Schandaalpotentieel heeft dit jaar filmreeks ‘DAU’ van de Russische regisseur Ilja Chrschanowski. Delen van het project mogen in Rusland in de cinema niet getoond worden of op dvd verkocht. Een in Berlijn gepland DAU-kunstproject werd in 2018 in Duitsland geannuleerd, omdat de nodige goedkeuringen ontbraken.

Minder bezoekers door coronavirus

Openingsfilm van de Berlinale is de boekverfilming ‘My Salinger year’ van regisseur Philippe Falardeau. Sigourney Weaver (‘Alien’) speelt daarin de vertegenwoordigster van schrijver J.D. Salinger (‘Catcher in the rye’). Voor het eerst zal de openingsavond ook in vier cinema’s in Duitsland uitgezonden worden.

Ongeveer 340 films zullen er tot 1 maart te zien zijn op de Berlinale. De voorbije jaren waren er ongeveer 335.000 tickets verkocht voor de voorstellingen. Ook is de Berlinale een belangrijke onmoetingsplaats voor filmagenten op de Europese markt. Wel worden er vanwege het coronavirus minder bezoekers uit China verwacht.