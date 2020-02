China stelt Amerikaanse medische uitrusting vrij van douanerechten

China heeft bepaalde Amerikaanse medische uitrusting vrijgesteld van douanerechten, die Peking had opgelegd in de handelsoorlog met de Verenigde Staten. De maatregel kadert in de strijd tegen het coronavirus.

Uitrusting voor de transfusie bij patiënten of om de bloeddruk te meten, zal vanaf 2 maart niet langer onderhevig zijn aan douanerechten. Dat blijkt uit een lijst die de regering publiceerde. Op de lijst staan verder ook producten zoals bevroren runds- en varkensvlees, soja, olieproducten en lng.

Tekort aan medische uitrusting

De vrijstelling volgt niet automatisch. Chinese bedrijven moeten voor de invoer van die producten een specifieke aanvraag indienen, om van de vrijstelling te kunnen genieten. Bedoeling is om “beter te voldoen aan de groeiende vraag van Chinese consumenten”, aldus de bevoegde commissie in een persbericht, zonder te verwijzen naar het coronavirus.

De aankondiging van de maatregel gebeurt nu de ziekenhuizen in China kampen met grote tekorten aan medische uitrusting. De quarantainemaatregelen en drastische beperkingen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, verstoorden ook de productie en het transport van landbouwproducten door het land. Daardoor stegen de voedingsprijzen met 20,6 procent in januari, vergeleken met een jaar geleden.

Voorraden beschermingspakken voor kerncentrale Fukushima slinken

Tepco, het bedrijf dat de ontmanteling van de beschadigde kerncentrale van Fukushima regelt, vreest voor een tekort aan beschermingspakken. Het coronavirus verstoort de productie van de pakken in China. “Nu hebben we nog voldoende voorraad, maar het zou kunnen dat we voor bepaalde kledingstukken moeilijkheden zullen ondervinden om ze van onze gebruikelijke leveranciers te krijgen”, zegt een woordvoerder van Tepco.

Zo gebruikt het bedrijf pakken met transparante zakken om de identificatiebadge en de dosimeter (om blootstelling aan straling te meten) zichtbaar te laten. Die pakken zouden mogelijk niet meer beschikbaar zijn. Tepco zal in dat geval waterdichte jassen en pakken aanschaffen die vrij in de handel te koop zijn. De veiligheid zou daardoor niet in het gedrang komen. De jassen moeten enkel vermijden dat radioactieve stofdeeltjes blijven hangen aan kledij of het lichaam. Elke dag heeft het bedrijf 6.000 jassen en overalls nodig.

De mogelijke schaarste lijkt niet gelinkt aan een verhoogde vraag naar de beschermingsjassen om zich te beschermen tegen het coronavirus, maar eerder omdat de productie en logistiek verstoord zijn. Voor mondmaskers en handschoenen stelt het probleem zich volgens Tepco niet.