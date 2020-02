Werken in de zorg: “Geld of niet, we hebben meer verpleegkundigen nodig”

Verpleegkundige is sinds jaar en dag een knelpuntberoep. Toch zijn er werkgevers zoals het Ziekenhuis Oost-Limburg, die alle vacatures hebben ingevuld. Loont het dan nog de moeite om een carrière als verpleegkundige te ambiëren? “Absoluut, want het is noodzakelijk dat het aantal blijft toenemen om de kwaliteit van de zorg verder te verbeteren”, zegt Kurt Surmont, verpleegkundig-paramedisch directeur van het ZOL.

“Het is dankzij jarenlange inspanningen van een heel team dat we er vandaag in slagen om voor alle vacatures verpleegkunde een geknipte kandidaat te vinden”, legt Kurt Surmont uit. “Dit hebben we onder andere te danken aan onze goede reputatie als innovatief ziekenhuis, onze intense samenwerking met de scholen, onze concurrentiële arbeidsvoorwaarden en de sterke wervingscampagne.”

Opmerkelijk is dat het ZOL zelfs méér verpleegkundigen aanwerft dan er wettelijke financiering voor voorzien is. “Dat is nodig omdat we anders te veel patiënten per personeelslid moeten verzorgen”, aldus nog de directeur. “Een hoge ratio kan leiden tot onveilige situaties en bijgevolg tot een daling van de kwaliteit van de zorg. En dat willen we absoluut niet.”

Aantrekkelijk beroep

Dat ons land inderdaad een probleem heeft met de patiënt-nurse ratio, blijkt uit een studie die het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) en de KU Leuven de afgelopen dagen bekendmaakte. We scoren op dat vlak slechter dan onze buurlanden, met een verhoogd risico voor de patiëntveiligheid tot gevolg.

“En dus moeten we het verpleegkundig beroep voor jonge mensen nog aantrekkelijker maken en houden”, vindt Kurt Surmont. “Zo kunnen we veel bijkomende mensen aantrekken en de kwaliteit van de zorg blijven verbeteren.”

Lees meer...

>

>

>