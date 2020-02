Na Ciara en Dennis komt Ellen, maar hoe komen die stormen aan hun naam?

Na twee weekenden stormweer door Ciara en Dennis, wordt er nu alweer gesproken over de volgende storm Ellen. “Die moet zich nog vormen, dus we moeten niet op de zaken vooruitlopen”, zeggen Frank Deboosere en David Dehenauw. Maar hoe zit dat eigenlijk met die namen? Frank Deboosere: “Dat is een complexe toestand.”

Wanneer en of Ellen zich in de loop van deze week zal vormen, weten we nog niet. Maar dat de volgende storm die zich boven Engeland of Ierland ontwikkelt Ellen zal heten, staat wel vast. Sinds 2015 krijgen ...