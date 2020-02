Adviseur van Boris Johnson stapt op na denigrerende uitspraken over intelligentie van kleurlingen

De controversiële pas aangeworven adviseur van de Britse premier Boris Johnson, Andrew Sabisky, heeft maandagavond ontslag genomen. Sabisky kreeg veel kritiek op zijn beweringen over het feit dat IQ gelinkt zou zijn aan huidskleur en dat kleurlingen aangemoedigd moeten worden om minder kinderen te krijgen.

“De mediahysterie over mijn oude online berichten is gek, maar ik wilde [de overheid] helpen niet een afleiding zijn”, Tweete Sabisky als antwoord op de kritiek van de voorbije dagen. “Daarom heb ik besloten ontslag te nemen. Ik hoop dat nr. 10 meer [mensen met] goede geopolitieke trackrecords inhuurt en dat media leren om selectief citeren te stoppen.”

Het nieuws over de exit van Sabisky kwam er, ondanks de kennelijke vastberadenheid van de regering om de controverse te verjagen, nadat een woordvoerder van Downing Street weigerde te antwoorden op vragen over de benoeming van Sabisky en over het feit of Boris Johnson het eens was met de opvattingen van Sabisky.