Carrièreswitch als zorgkundige: 50+ en zin in zorg?

50 worden. Een kantelmoment. En misschien daarom ook hét moment ?om je loopbaan een nieuwe wending te geven. Bart Vandamme, manager medewerkersbeleid bij Familiehulp, licht toe hoe de opleiding ‘verzorgende/zorgkundige’ daarbij kan helpen. “Grijs is wijs. Ook in onze sector.”

Samen met de VDAB richten jullie een opleiding ‘verzorgende / zorgkundige’ in? Wat leer je tijdens die opleiding?

Bart Vandamme: “Je leert vooral hoe je mensen die het moeilijk hebben kan ondersteunen, zodat ze zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Je wordt dan ook bedreven in lichamelijke verzorging en huishoudelijke taken (koken, wassen, strijken, ...) Het is een leertraject van 13 maanden, stage inbegrepen. Met het diploma kan je aan de slag in gezinszorg, thuisverpleging of residentiële zorg (woonzorgcentra).”

Nogal wat 50-plussers schrijven zich voor die opleiding in. Wat spreekt ze aan?

“We horen regelmatig dat mensen op zoek zijn naar een job met een maatschappelijke relevantie. Ze willen een job die hun het gevoel geeft dat ze iets voor de samenleving kunnen betekenen. Dat onze cliënten heel vaak hun appreciatie voor het werk van onze zorgverleners uiten, is dan ook een sterke motivatie.

Een niet onbelangrijk pluspunt zijn de leeftijdsgebonden verlofdagen. Hoe hoger je leeftijd, hoe meer vrije dagen je krijgt. Als je 55+ bent, zijn dat er 36. Dat wil zeggen: 3 extra verlofdagen per maand. Die ‘rimpeldagen’ helpen onze medewerkers om de fysische en psychische belasting die de job met zich meebrengt, te kunnen blijven dragen. Want laten we niet vergeten dat het omgaan met mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben, heel wat energie van de zorgverlener vraagt.”

Op welke begeleiding kunnen de zorgverleners rekenen, eenmaal ze de opleiding gevolgd hebben en in de dagelijkse praktijk gaan staan?

“Tijdens de opleiding wordt er ongeveer een derde van de tijd aan stages besteed. Op die manier wordt de zorgverlener stap voor stap vertrouwd gemaakt met het leven zoals het is. Verder zetten wij heel erg in op teamwerk. Zorgverleners weten dat ze met hun vragen ook altijd terechtkunnen bij de zorgpartner. Dat is de persoon die met de cliënt afspraken maakt over de zorgverlening en met hem bespreekt of extra ondersteuning van bepaalde experten (thuisverpleging, kinesist, pedicure ...) aangewezen is.”

