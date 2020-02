Speurders vallen binnen op het oefencomplex van KV Oostende in onderzoek naar voorzitter Frank Dierckens

Kopzorgen voor KV Oostende. De West-Vlaamse club - die in volle degradatiestrijd zit - kreeg dinsdagvoormiddag een tiental speurders over de vloer op het oefencomplex. De actie kadert in een onderzoek naar voorzitter Frank Dierckens, niet naar de club zelf.

De huiszoeking bij Dierckens thuis en in het oefencomplex is momenteel aan de gang. Als gevolg daarvan mag er niemand binnen. Het is voorlopig dus wachten voor de spelers van KVO, die normaal gezien een training zouden afwerken. De inval bij de eersteklasser gebeurt ook daar omdat er burelen van de voorzitter zijn.

“Het parket bevestigt dat er vanmorgen verschillende huiszoekingen plaatsvinden in een gerechtelijk onderzoek naar de handelsactiviteiten van voorzitter Frank Dierckens en zijn vennootschappen. Het parket benadrukt ook dat de werking van KV Oostende geen deel uitmaakt van het gerechtelijk onderzoek.”

Amerikaanse overname

Zaterdag was het nog dolle vreugde bij KV Oostende. Na maanden onderhandelen werd de deal met Pacific Media Group (PMG), een Amerikaanse investeringsmaatschappij aangebracht door Luc Devroe, eindelijk officieel. Dat kocht dik 70 procent van de aandelen voor 2 à 2,5 miljoen euro en doet snel een kapitaalsverhoging van 2,7 miljoen euro. Er werd afgesproken dat Dierckens als minderheidsparticipant wel voorzitter blijft om voor West-Vlaamse verankering te zorgen.

In de Jupiler Pro League staat de kustploeg met nog vier speeldagen te gaan op een 14de plaats, met slechts vier punten meer dan rode lantaarn Cercle Brugge. Komend weekend speelt KVO een thuiswedstrijd tegen Zulte Waregem, dat nog meedoet voor Play-off 1.