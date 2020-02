Jan Smit heeft vijf weken in een privékliniek in Spanje gezeten, vechtend tegen een burn-out

Jan Smit (34) leek van de aardbodem verdwenen. Met het oog op het naderende Eurovisie Songfestival in Rotterdam, waarvan hij in mei een van de uitverkoren presentatoren is, zou hij Engelse les hebben bij de ’nonnetjes in Vught’. Maar in werkelijkheid, zo vertelt zijn manager Aloys Buys nu, verbleef de zanger en presentator een paar duizend kilometer zuidelijker...

Vijf weken lang heeft Jan Smit, weg van zijn gezin, gevochten voor zijn persoonlijk geluk en verbleef hij in een Spaanse kliniek waar hij onder leiding van een groep Nederlandse psychotherapeuten werd behandeld tegen een burn-out. Dat nieuws onthult weekblad PRIVÉ vandaag.

In november maakte zijn managementbureau Volendam Music bekend dat de ster zijn agenda in Nederland, België en de Duitstalige landen had schoongeveegd vanwege, wat men toen noemde, ‘keelproblemen’. Maar dat was slechts een deel van het verhaal.

Het blijkt meer zijn hele carriére, het vanaf zijn elfde presteren op het hoogste niveau, die hem ’naar de keel’ was gevlogen. Uitgeput en ten einde raad wendde Jan zich uit nood tot de specialisten in Spanje, bij wie hij van half november tot half december blijkt te hebben verbleven – zonder dat iemand dat in de gaten had.

Thuis te druk

Voor de buitenwereld lukte het steeds zijn grote problemen, door Aloys Buys ’Jans gevecht met zichzelf’ genoemd, verborgen te houden. Pas toen hij regelmatig werd gezien bij een appartement buiten het dorp, dat door Jan blijkt te zijn gehuurd, werd duidelijk dat er meer aan de hand moest zijn met de zanger en presentator die het even allemaal te veel is geworden.

“Het klopt dat Jan nu onder deze omstandigheden een plek voor zichzelf heeft”, geeft Buys toe. “Dat is zo geregeld met zijn vrouw Liza, zijn gezin, zijn behandelend team en met ons. Thuis is het vaak te druk voor hem. Met drie kinderen, in de leeftijd van twaalf, negen en zes wordt het hem thuis wel eens teveel, als ze ook nog vriendjes en vriendinnetjes van school meenemen. En van die kinderen kun je niet verwachten dat ze altijd rekening houden met papa, die rust wil. Dat zijn ze na twee minuten, gelukkig maar, weer vergeten. Jan heeft daar die plek nu, buiten Volendam, waar hij dag en nacht terecht kan zodra hij daar behoefte aan heeft. Zijn therapeut vond dat de beste oplossing, voorlopig.”

Op tijd voor Songfestival?

Daarnaast wordt Jan ook in Nederland behandeld tegen de klachten die hij heeft en waarvan niet duidelijk is hoelang die zijn leven nog mede blijven bepalen. Volgens zijn management is er echter geen sprake van dat Jans medewerking aan het Songfestival gevaar zou lopen: “Niet voor niets heeft ook hij zich tien jaar ingespannen om de Nederlandse inzending een keer een wínnende te laten zijn. Nu dat is gelukt wil hij de opdracht die hem is gegund, om het Eurovisie Songfestival te presenteren, natuurlijk grijpen. Het zou zijn eer te na zijn om dat niet te doen.”

Toch blijft Jans agenda voorlopig leeg, zodat hij zich helemaal kan concentreren op ’Rotterdam’.