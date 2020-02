Trainer nadat eigen zoon scoorde voor tegenpartij: “Hij komt een jaar het huis niet meer in”

Jong Ajax stond er maandagavond met een 2-0 voorsprong tegen NAC Breda goed op. Toch gingen de jongens van trainer Mitchell van der Gaag uiteindelijk nog met 2-4 de boot in. Één van de doelpuntenmakers bij NAC: Jordan van der Gaag. Zoon van Ajax-trainer Mitchell van der Gaag.

De 21-jarige middenvelder zorgde in minuut 71 voor de 2-3 na een fout van Ajax-doelman Kotarski. Ook de 2-4 kwam er na een blunder van de Ajax-goalie.

Foto: BELGAIMAGE

Jordan van der Gaag was na afloop van de wedstrijd heel tevreden met zijn tweede treffer van het seizoen: “We hebben er een paar grapjes over gemaakt thuis. Het is niet leuker of minder leuk dat ik tegen mijn vader scoor. Maar zo meteen praat ik gewoon normaal met hem. Hij kan er waarschijnlijk ook wel weer om lachen.”

Vader Mitchell grapte na de wedstrijd: “Vanuit zijn gezichtspunt is dit een prima goal. Hij komt een jaar het huis niet meer in. Voor hem is het leuk. We zijn sportmannen: hij wil winnen en ik ook. Hij scoort nooit, en nu maakt hij de 3-2.”