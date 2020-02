Hoe ook ouders afzien als hun kind gepest wordt, óf zelf de pester is: “Ik ben bang dat er littekens zijn”

Het aantal 11- tot 18-jarige jongeren dat het slachtoffer is van pesten, daalt. Toch waarschuwen experts dat we niet op onze lauweren mogen rusten. Wat als je plots merkt dat je kind gepest wordt? En wat als je merkt: mijn kind is zelf een pestkop? Twee moeders getuigen over de gevolgen van pesten en gepest worden.