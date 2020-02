Dit aanzoek in de Brusselse metro is misschien wel het meest originele ooit

Het internet staat bol van de huwelijksaanzoeken, het een al origineler dan het ander. Maar de Brusselse Jérémy besloot om zijn aanzoek naar een hoger niveau te tillen. Om zijn vriendin Julie ten huwelijk te vragen ging hij dan ook all out. Terwijl zijn vriendin onderweg is naar de kerstmarkt met haar vriendinnen, begint er een man in het metrostel te spelen. Het nummer? ‘Say You Won’t Let Go’ van James Arthur, oftewel “het nummer van Jérémy en mij” aldus een nietsvermoedende Julie.