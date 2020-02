6 weken staking, “ongewenste” klimaatactivisten en een miljardeninvestering: geraakt conflict bij Ineos vandaag opgelost?

Ze komt stilaan in de lijstjes met langste stakingen ooit terecht, die bij chemiebedrijf Ineos Phenol in Antwerpen. Al zes weken ligt de productie er stil. “Het toont hoe vastberaden het personeel is”, klinkt het. En nu beginnen ook “ongewenste” milieuactivisten zich ermee te moeien, in de hoop stokken te steken in een geplande miljardeninvestering. Vandaag komen vakbonden en directie weer bijeen. Raakt het conflict eindelijk opgelost?