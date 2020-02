De zes geboden van Cercle Brugge om in 1A te blijven: het mag wat kosten, degraderen kost veel meer

Bernd Storck zegt en hoort het graag: “Cercle zit weer in de race.” En gelijk heeft hij. De Vereniging mag dan wel laatste staan, algemeen wordt verwacht dat dit aan het einde van de rit anders zal zijn. Maar wat is er dan veranderd om Cercle weer in de race te krijgen? Wat moet je doen om uit zo’n impasse te geraken? De zes groen-zwarte geboden.