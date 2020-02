Kamer buigt zich over vraag naar onderzoek door Hoge Raad Justitie over euthanasie Tine Nys

Verschillende Kamerfracties zijn er voorstander van dat de Hoge Raad voor de Justitie nagaat of er sprake is geweest van “ongeoorloofde beïnvloeding” in de aanloop naar het euthanasieproces van Tine Nys in Gent. De plenaire Kamer zal zich binnenkort uitspreken over die vraag.

Vanuit de verdediging werd de voorbije weken geopperd dat er sprake was van beïnvloeding in het dossier. De advocaten doelden daarmee op het openbaar ministerie dat eerst had gevraagd om een buitenvervolgingstelling in de zaak, maar dat nadien toch de vervolging van de drie Oost-Vlaamse artsen werd gevorderd.

Advocaat Walter Van Steenbrugge, die een van de artsen verdedigde, had aangegeven dat zijn cliënt van een bevriende arts had gehoord dat René Stockman, de overste van de Broeders van Liefde, aan de basis lag van de “ommezwaai”. Het hof van assisen sprak de drie artsen vrij. De burgerlijke partij besliste naar het Hof van Cassatie te trekken.

“Hoe moet Hoge Raad Justitie het onderzoeken?”

Volgens Karin Jiroflée (sp.a) zijn die insinuaties voldoende reden om de Hoge Raad voor Justitie te vragen het dossier te onderzoeken. Zij kreeg de steun van Katja Gabriëls (Open Vld) en Stefaan Van Hecke (Ecolo-Groen). Volgens Gabriëls kan zo’n onderzoek de sereniteit in het dossier terugbrengen. “We kunnen zeggen dat we niets doen en dan blijft die sfeer van insinuaties hangen. Ik heb liever dat de HRJ dat onderzoekt en dan een einde maakt aan de discussie”, aldus Van Hecke.

Sophie De Wit (N-VA) verzette zich niet op zich tegen een onderzoek. Wel vroeg ze zich af of de HRJ überhaupt dat onderzoek kan voeren. “De beslissing om te vervolgen is een beoordeling of een opportuniteitsbeslissing. Hoe moet de HRJ dat onderzoeken?”, vroeg ze zich af.

Bezwaar bij CD&V

Servais Verherstraeten (CD&V) maakte wel bezaren. Hij voerde aan dat het dossier nog lopende is en dat het bovendien gebaseerd is op “insinuaties”. “Wat is er meer dan een advocaat die zegt dat er iets tegen zijn cliënt is gezegd? Wij veranderen ook vaak van mening”, aldus de CD&V-fractieleider. Volgens hem moet de HRJ zelf beoordelen of hij het dossier tegen het licht wil houden. Dat heeft de Hoge Raad overigens ook gedaan in het dossier rond Julie Van Espen.

Het is uiteindelijk de plenaire Kamer die binnenkort moet beslissen of ze aan de HRJ een onderzoek zal vragen. Vlaams Belang is tegen die vraag.