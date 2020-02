Duivelskoppel Hilde Van Acker en Jean-Claude Lacote vandaag overgevlogen naar ons land

De Haan - Het zogenoemde duivelskoppel Hilde Van Acker (56) en Jean-Claude Lacote (53) wordt dinsdag vanuit Ivoorkust naar ons land overgevlogen. Dat werd bevestigd aan onze redactie.

De twee langdurig voortvluchtigen worden dinsdagavond onder beveiliging van het FAST-team van de federale politie op een vliegtuig in Abidjan gezet en zullen woensdagochtend landen op de luchthaven van Zaventem. Bij aankomst worden ze opgewacht door Belgische speurders, die hen onmiddellijk naar de gevangenis zullen overbrengen.

Van Acker en Lacote waren meer dan twintig jaar op de vlucht voor het Belgische gerecht na de moord op de Britse zakenman Marcus Mitchell (44), die in mei 1996 in De Haan om het leven werd gebracht. Het koppel – ondertussen gescheiden – werd in november vorig jaar opgepakt door de Ivoriaanse autoriteiten na doorgedreven onderzoek. Ze slaagden erin zo lang op de vlucht te blijven door valse namen te gebruiken. Hilde Van Acker was na haar arrestatie zelf vragende partij om naar ons land te worden overgebracht omdat haar gezondheidstoestand naar eigen zeggen niet goed is. Het koppel kan in België verzet aantekenen tegen hun veroordeling voor het hof van assisen tot een levenslange celstraf. In dat geval krijgen ze ook een nieuw proces.